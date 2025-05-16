Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Irrational - Kriminell logisch

Erinnerungslücken

NBCUniversalStaffel 1Folge 1vom 16.05.2025
Erinnerungslücken

The Irrational - Kriminell logisch

Folge 1: Erinnerungslücken

41 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Verhaltensforscher Alec soll die Ermittler des FBI bei einem mysteriösen Mordfall beraten. Eine Modeinfluencerin ist auf noch ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Obwohl deren Partner den Mord gesteht, glaubt Alec nicht an eine Beziehungstat. Kann er anhand seiner Analysen den wahren Täter überführen?

