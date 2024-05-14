Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Irrational - Kriminell logisch

Reziprozität

NBCUniversalStaffel 1Folge 11vom 14.05.2024
Reziprozität

ReziprozitätJetzt kostenlos streamen

The Irrational - Kriminell logisch

Folge 11: Reziprozität

41 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12

Nach Jace' Tod nehmen Marisa und ihr Team die Ermittlungen auf. Sie vermuten, dass der Mord etwas mit dem vergangenen Bombenattentat auf eine Kirche zu tun haben könnte. Während Alec einige Befragungen durchführt, machen Phoebe und Rizwan eine interessante Entdeckung. Als Marisa ihrem Verdacht nachgeht, wird sie von dem Politiker Sanford überrascht. Alec vermutet, dass auch dieser etwas zu verbergen hat. Mit einem raffinierten Trick entlockt er ihm ein pikantes Geständnis ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Irrational - Kriminell logisch
NBCUniversal
The Irrational - Kriminell logisch

The Irrational - Kriminell logisch

Alle 2 Staffeln und Folgen