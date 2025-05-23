Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Irrational - Kriminell logisch

Vergiftet

NBCUniversalStaffel 1Folge 2vom 23.05.2025
Vergiftet

The Irrational - Kriminell logisch

Folge 2: Vergiftet

41 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Die Journalistin CJ Wright wird mit einer gefährlichen Substanz vergiftet. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um ein tödliches Nervengift, das sich immer weiter in ihrem Körper ausbreitet. Alec soll herausfinden, wer ein Interesse an CJs Tod haben könnte. Doch dafür bleibt ihm nicht mehr viel Zeit ...

