The Irrational - Kriminell logisch
Folge 3: Der Barnum-Effekt
41 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12
Alec soll das Verhalten eines Piloten analysieren, der mit seiner Maschine in einem Waldstück nahe Washington abgestürzt ist. Obwohl alle Indizien auf menschliches Versagen hindeuten, wird Alec aus dem Fall nicht schlau. Als die Ermittler das Flugzeug genauer unter die Lupe nehmen, machen sie jedoch eine schreckliche Entdeckung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Irrational - Kriminell logisch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH