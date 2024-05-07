The Irrational - Kriminell logisch
Folge 9: Ewiges Leben
41 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 6
Alec Mercer unterstützt sein Team im Fall des toten Livestreamers Vincent Lee, der offenbar ermordet wurde. Nicht nur die Zahl der Zeugen, sondern auch die Liste der Verdächtigen ist lang. Doch dann machen die Ermittler plötzlich eine interessante Entdeckung, die die Tat in ein völlig neues Licht rückt. Derweil bandelt Kylie mit der leitenden Kommissarin Morgan an.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH