The Irrational - Kriminell logisch
Folge 2: Der Negativitätseffekt
41 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Ein Serienkiller treibt in den Vororten der Stadt sein Unwesen. Das FBI bittet Alec und sein Team um Unterstützung, damit das Morden endlich ein Ende hat. Zunächst gilt es herauszufinden, welches Motiv der Täter hat. Denn alle Opfer schienen eine Sache gemeinsam zu haben ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH