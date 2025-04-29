The Irrational - Kriminell logisch
Folge 9: Der Schatz der anderen
41 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Alec und sein Team sind einem Kunsträuber auf den Fersen, der eine nepalesische Maske aus einem Museum entwendet hat. Als sich ein zweiter Einbruch ereignet, findet Kylie eine interessante Spur. Können die Agenten den Dieb dingfest machen? Währendessen hadert Marisa mit ihrer Vergangenheit ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH