Wem die Stunde schlägtJetzt ohne Werbung streamen
The IT Crowd
Folge 2: Wem die Stunde schlägt
24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Die Polizei erscheint für eine Befragung bei Reynholm Industries. Offensichtlich hat der Firmenchef bei seinen Geschäften nicht immer nur legale Wege beschritten. Um nicht dafür geradestehen zu müssen, greift der Mann zu dramatischen Mitteln.
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The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited