The IT Crowd
Folge 6: Der Zaubertrank
24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Douglas ruft Jen in sein Büro, um ihr einen lukrativen Job anzubieten - er erwartet jedoch gewisse Gefälligkeiten. Trotz ihrer Bedenken nimm Jen an und stellt sich der neuen Herausforderung, während Moss und Roy ihre Abwesenheit nutzen, um jede Menge Unsinn zu treiben.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited