Der Alptraum-HandwerkerJetzt ohne Werbung streamen
The IT Crowd
Folge 1: Der Alptraum-Handwerker
24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Jen beauftragt einen Handwerker, ihre Wohnung zu renovieren. Roy kennt den Mann und warnt seine Kollegin vor ihm. Moss hat unterdessen mit einer Gruppe junger Rowdys zu kämpfen, die ihm im Park auflauern.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited