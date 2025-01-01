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The IT Crowd

Der Alptraum-Handwerker

ProSieben FUNStaffel 3Folge 1vom 01.01.2025
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The IT Crowd

Folge 1: Der Alptraum-Handwerker

24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Jen beauftragt einen Handwerker, ihre Wohnung zu renovieren. Roy kennt den Mann und warnt seine Kollegin vor ihm. Moss hat unterdessen mit einer Gruppe junger Rowdys zu kämpfen, die ihm im Park auflauern.

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