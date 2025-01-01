The IT Crowd
Folge 3: Die Triebhose
23 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Nachdem Douglas die komplette IT-Abteilung nach der Einnahme eines angeblichen Liebestranks belästigt hat, wird Jen, Moss und Roy eine Entschädigung zugesprochen. Zusätzlich muss Douglas fortan eine spezielle Hose tragen, die ihm bei Erregung einen Stromschlag verpasst.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited