The IT Crowd
Folge 3: Hokus Po-Kuss
24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Roy gestaltet die neue Homepage für Douglas. Der Boss verbringt seit Kurzem viel Zeit in der IT-Abteilung der Firma. Dabei erklärt er dem Team, wie er sich seinen Erfolg erarbeitet. Jen hat dafür allerdings gerade keinen Sinn. Sie hat einen neuen Freund und ist schwer verliebt.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited