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Reynholm Gegen Reynholm

ProSieben FUNStaffel 4Folge 6vom 01.01.2025
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Folge 6: Reynholm Gegen Reynholm

25 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Douglas' verschwundene Ehefrau taucht plötzlich in seinem Büro auf. Sie möchte ihren Mann zurückerobern, doch Douglas will die Scheidung. Weil er sich nicht traut, es ihr persönlich mitzuteilen, schickt er Jen vor.

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