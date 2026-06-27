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The Kelly Clarkson Show

Trevor Noah / Taylor Tomlinson / Josh Mankiewicz / Brittany Snow

SAT.1 emotionsStaffel 6Folge 17vom 27.06.2026
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The Kelly Clarkson Show

Folge 17: Trevor Noah / Taylor Tomlinson / Josh Mankiewicz / Brittany Snow

41 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Grammy-Gewinnerin Kelly Clarkson nutzt ihr außergewöhnliches Talent und bringt mit ihrer Talkshow etwas Neues ins Tagesprogramm. Jede Folge steckt voller bemerkenswerter Geschichten, prominenter Gäste, Humor und Herzlichkeit.

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