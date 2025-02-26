The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
Folge vom 26.02.2025: Baumhohe Schulden
44 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Jared Douglas steuert sein schwimmendes Camp in der Wildnis des Pazifischen Nordwestens zu einem neuen Stützpunkt. Auf dem Forstunternehmer lastet ein enormer Druck. Denn um seinen langjährigen Geschäftspartner auszubezahlen, hat sich Jared hoch verschuldet. Seine Verbindlichkeiten belaufen sich auf 1,1 Millionen Dollar. Am Ende der Saison sind hohe Zahlungen fällig. Und für seine Mitarbeiter und deren Familien fühlt sich der Holzfäller auch verantwortlich. Die Männer müssen in den kommenden Wochen so viele Riesenlebensbäume wie möglich fällen.
