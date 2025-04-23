Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit

Die Abrechnung

DMAXFolge vom 23.04.2025
Die Abrechnung

The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit

Folge vom 23.04.2025: Die Abrechnung

45 Min.
Ab 6

Im Pazifischen Nordwesten tickt die Uhr. Wenn es Jared Douglas und seinem Team gelingt, noch zwei Kähne mit Holz zu beladen, ginge die Rechnung auf. Mit insgesamt 1,1 Millionen Dollar könnte der Forstunternehmer seine gesamten Verbindlichkeiten tilgen. Doch noch ist ungewiss, ob die Truppe dieses Vorhaben rechtzeitig die Tat umsetzen kann. Denn beim Endspurt müssen die Männer eine große Herausforderung meistern. Ein Lader ist umgekippt. Vorarbeiter Ross versucht die Maschine mithilfe eines Seilzugs aufzurichten. Aber der erste Versuch misslingt.

