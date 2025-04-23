The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit
Folge vom 23.04.2025: Die Abrechnung
45 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 6
Im Pazifischen Nordwesten tickt die Uhr. Wenn es Jared Douglas und seinem Team gelingt, noch zwei Kähne mit Holz zu beladen, ginge die Rechnung auf. Mit insgesamt 1,1 Millionen Dollar könnte der Forstunternehmer seine gesamten Verbindlichkeiten tilgen. Doch noch ist ungewiss, ob die Truppe dieses Vorhaben rechtzeitig die Tat umsetzen kann. Denn beim Endspurt müssen die Männer eine große Herausforderung meistern. Ein Lader ist umgekippt. Vorarbeiter Ross versucht die Maschine mithilfe eines Seilzugs aufzurichten. Aber der erste Versuch misslingt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:im Freien/Outdoor, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.