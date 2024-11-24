Wer kommt den Stars auf die Schliche?Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 2: Wer kommt den Stars auf die Schliche?
116 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 6
"The Masked Singer" geht in die zweite Runde. An der Seite von Palina Rojinski und Rea Garvey treten Heiko und Roman Lochmann im Rateteam an und versuchen, den maskierten Stars auf die Schliche zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen