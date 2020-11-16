The Masked Singer
Folge 5: Halbfinale
141 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 6
Heute fällt die letzte Maske vor der großen Final-Show. Das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, die Katze, das Nilpferd und das Skelett - welche fünf Kostüme singen im #MaskedSinger-Finale? Und Welche Stars stecken unter den Masken? Bülent Ceylan und Sonja Zietlow freuen sich im Halbfinale auf Unterstützung von Rea Garvey als Gast im Rateteam.
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
