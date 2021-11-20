The Masked Singer
Folge 6: Finale
161 Min.Folge vom 20.11.2021Ab 6
Das große Finale: Wer holt sich den "The Masked Singer"-Pokal? Wer verzaubert Woche für Woche als DIE HELDIN? Wer verbreitet als DER MOPS Liebe? Wer reißt als MÜLLI MÜLLER regelmäßig die Bühne ab? Und wer schmettert als DIE RAUPE jede Woche die ganz großen Songs?
