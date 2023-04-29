Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 5vom 29.04.2023
146 Min.Folge vom 29.04.2023Ab 6

Fünf Prominente kämpfen um den Einzug ins Finale, doch ein Star wird schon in Folge 5 enthüllt. Wer verbirgt sich unter dem Igel, dem Frotteefanten, dem Schuhschnabel, dem Toast und Diamantula? Ruth Moschner und Rea Garvey sind im Rateteam: Wer überzeugt die Zuschauer:innen? Wer muss die Maske lüften?

