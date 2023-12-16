Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Halbfinale

ProSiebenStaffel 9Folge 5vom 16.12.2023
Halbfinale

HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 5: Halbfinale

139 Min.Folge vom 16.12.2023Ab 6

Im Halbfinale von "The Masked Singer" sind noch die Eisprinzessin, der Lulatsch, der Troll, der Mustang und Klaus Claus mit von der Partie. Heute steigt Rea Garvey ins Maskenrätsel ein und gibt selbst Rätsel auf: schriller Hoodie, kuscheliges Fell, Diss-Botschaft, Liebes-Erklärung - mit welchem Statement-Pulli wird Rea Garvey die Fans diesmal überraschen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 10 Staffeln und Folgen