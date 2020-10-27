Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 27.10.2020
146 Min.Folge vom 27.10.2020Ab 6

Welche Stars stecken unter dem Alien, dem Alpaka, dem Anubis, den Erdmännchen, dem Frosch, dem Hummer, der Katze, dem Nilpferd und dem Skelett? Ruth "Sherlock" Moschner verstärkt heute als Gast das Rateteam.

