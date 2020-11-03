The Masked Singer
Folge 3: Folge 3
145 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 6
Heute geht das große TV-Rätsel weiter - mit neuen Indizien und neuen überraschenden Performances von DAS ALIEN, DER ALPAKA, DER ANUBIS, DIE ERMÄNNCHEN, DER FROSCH, DIE KATZE, DAS NILPFERD und DAS SKELETT.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen