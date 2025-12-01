Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Man nennt es Gier

WarnerStaffel 4Folge 22vom 11.12.2025
Man nennt es Gier

Man nennt es GierJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 22: Man nennt es Gier

41 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Der angehende Surfprofi Jay Banner wird ermordet am Strand aufgefunden. Lisbon und Patrick Jane suchen eine Schiffsbergungsfirma auf, bei der das Mordopfer zuletzt angestellt war. Der alte Seebär Arkin Shea erzählt Patrick von einem mit Gold beladenen Dampfer, der vor langer Zeit vor der Küste gesunken ist. Das Einzige, was je von dem Schatz gefunden wurde, sei ein Golddollar, den er Patrick stolz vorzeigt. Patrick hat eine Idee, wie man dem Täter auf die Spur kommen könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen