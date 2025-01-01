The Mentalist
Folge 19: Cowboys und Indianer
41 Min.Ab 12
Ihr neuer Fall führt Patrick Jane und Lisbon in eine Touristen-Westernstadt, deren Besitzer Hollis Percy erschlagen wurde. Ein erster Verdacht fällt auf Emmet Cook, den Ordnungshüter des Ortes: Er fiel bereits durch krumme Machenschaften auf. Allerdings hat Ian Percy, der Sohn des Opfers, offenbar auch etwas zu verbergen. Machte ein dunkles Geheimnis seines Vaters ihn zum Mörder? Und was hat die schöne Barkeeperin Lily mit dem Fall zu tun?
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
