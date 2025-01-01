Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Staffel 5Folge 22
Folge 22: Sieben Namen

41 Min.Ab 12

Red John ködert Patrick Jane mit einem neuerlichen Mord: Er tötet eine Frau, die der Mentalist aus seiner Kindheit kennt. Auf der Suche nach dem Baby der Ermordeten findet sich Patrick in einer Art Schnitzeljagd wieder, die ihn zu allerlei verdächtigen Personen führt. Sie alle scheinen irgendwie in Verbindung zu Red John zu stehen. Aber ist eine der Personen wirklich der gefürchtete Serienkiller, oder landet Patrick Jane einmal mehr in einer Sackgasse?

