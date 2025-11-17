Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Kinobesuch

ProSiebenStaffel 7Folge 15vom 17.11.2025
Der Kinobesuch

Der KinobesuchJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 15: Der Kinobesuch

21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 6

Frankie fühlt sich von Mike unfair behandelt. Mike kann seine Frau überhaupt nicht verstehen, und prompt entbrennt ein handfester Streit zwischen den beiden. Brick hat den neuen Trailer für den Film "Planet Nowhere" gesehen. Er findet den Streifen jedoch so mies, dass er mit allen Mitteln versucht, den Kinostart zu verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 2 Staffeln und Folgen