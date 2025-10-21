The Middle
Folge 20: Das erkämpfte Bier
21 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Sue fühlt sich geschmeichelt, als sie ein Jobangebot von "Chop Suey USA" bekommt. Allerdings tut sie sich mit einer Zusage schwer. Brick entwickelt sich indes zu einem aufsässigen Teenager, sodass Frankie ihm kurzerhand eine saftige Strafarbeit verpasst. Der Plan misslingt jedoch gründlich. Und auch zwischen Mike und Axl kommt es zu einem erbitterten Streit.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen