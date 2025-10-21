Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Das erkämpfte Bier

ProSiebenStaffel 6Folge 20vom 21.10.2025
Das erkämpfte Bier

Das erkämpfte BierJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 20: Das erkämpfte Bier

21 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Sue fühlt sich geschmeichelt, als sie ein Jobangebot von "Chop Suey USA" bekommt. Allerdings tut sie sich mit einer Zusage schwer. Brick entwickelt sich indes zu einem aufsässigen Teenager, sodass Frankie ihm kurzerhand eine saftige Strafarbeit verpasst. Der Plan misslingt jedoch gründlich. Und auch zwischen Mike und Axl kommt es zu einem erbitterten Streit.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 2 Staffeln und Folgen