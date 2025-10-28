The Middle
Folge 1: Das Überlebenstraining
21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6
Sue wünscht sich, dass ihre gesamte Familie sie zum College bringt. Sie packt allerdings so viele Sachen zusammen, sodass die Hecks zwei Autos brauchen. Nach einigen Pannen kommt die Familie schließlich an. Dort bemerken Frankie und Mike, wie schwer es ihnen fällt, ihre Tochter ziehen zu lassen. Derweil möchte Cindy ihre Beziehung zu Brick auf das nächste Level heben; Brick versteht jedoch nicht, was gemeint ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen