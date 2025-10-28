Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 1vom 28.10.2025
Folge 1: Das Überlebenstraining

21 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 6

Sue wünscht sich, dass ihre gesamte Familie sie zum College bringt. Sie packt allerdings so viele Sachen zusammen, sodass die Hecks zwei Autos brauchen. Nach einigen Pannen kommt die Familie schließlich an. Dort bemerken Frankie und Mike, wie schwer es ihnen fällt, ihre Tochter ziehen zu lassen. Derweil möchte Cindy ihre Beziehung zu Brick auf das nächste Level heben; Brick versteht jedoch nicht, was gemeint ist.

ProSieben
