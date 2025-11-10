Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Foto-Kirchen-Weihnachtswahnsinn

Staffel 7Folge 10vom 10.11.2025
21 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6

Von wegen besinnliche Weihnachten. Da das Weihnachtsfest bei den Hecks meist in totalem Stress ausartet, beschließen Frankie und Mike, es in diesem Jahr einmal ganz anders zu begehen. Die Familie wird in ihren eigenen vier Wänden bleiben und die Christmesse im Fernsehen verfolgen. Doch ob das wirklich eine so gute Idee ist?

ProSieben
