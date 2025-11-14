Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Jungfilmer

ProSiebenStaffel 7Folge 14vom 14.11.2025
Der Jungfilmer

Der JungfilmerJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 14: Der Jungfilmer

21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 6

Die Heck-Kinder haben es zurzeit nicht leicht: Sues neue Mitbewohnerin kauft neue Sachen für ihr Zimmer - ohne sie vorher gefragt zu haben. Und dann soll Sue den Kram auch noch zur Hälfte bezahlen. Brick verwandelt sich während eines Filmprojekts für seine Schule zu einem tyrannischen Regisseur; seine Mitschüler hassen ihn schon bald. Und Axl erfährt von seinem Chef, dass die "Fruit Pie Divison" geschlossen werden könnte.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 2 Staffeln und Folgen