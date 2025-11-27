Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Heck-Suche

ProSiebenStaffel 7Folge 23vom 27.11.2025
Die Heck-Suche

Die Heck-SucheJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 23: Die Heck-Suche

21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Nachdem Sue und Axl mehrfach zu spät nach Hause gekommen sind, greift Frankie rigoros durch. Selbst Mike ist über die Unerbittlichkeit seiner Frau erstaunt. Indessen versucht Brick herauszubekommen, wer sein Konkurrent im Kampf um den Klassenbesten ist. Er schreckt dabei auch vor unlauteren Methoden nicht zurück.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 1 Staffeln und Folgen