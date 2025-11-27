The Middle
Folge 23: Die Heck-Suche
21 Min. 27.11.2025 Ab 6
Nachdem Sue und Axl mehrfach zu spät nach Hause gekommen sind, greift Frankie rigoros durch. Selbst Mike ist über die Unerbittlichkeit seiner Frau erstaunt. Indessen versucht Brick herauszubekommen, wer sein Konkurrent im Kampf um den Klassenbesten ist. Er schreckt dabei auch vor unlauteren Methoden nicht zurück.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
