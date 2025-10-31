Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 4vom 31.10.2025
Folge 4: Die Windel-Idee

21 Min.Ab 6

Brick findet heraus, dass es auf dem College bei Sue nicht so gut läuft und sie im Auto haust, da ihr ihre Mitbewohnerin Holly das Leben zur Hölle macht. Die beiden hecken einen Plan aus, um ihr eins auszuwischen. Rusty hat eine neue Geschäftsidee, von der Mike begeistert ist. Zusammen präsentieren sie ihre Windel-Rivalen-Idee einem Hersteller von Kinderartikeln. Zum Erstaunen von Frankie haben sie damit auch noch Erfolg.

ProSieben
