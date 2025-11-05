Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 7vom 05.11.2025
Folge 7: Das Magen-Darm-Virus

21 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6

Das große Homecomingfest steht bevor; Frankie und ihre Familie freuen sich schon sehr darauf. Mike will in diesem Jahr beim Cornhole-Wettbewerb endlich als Sieger das Feld verlassen, doch leider kommt alles ganz anders. Ein fieses Magen-Darm-Virus, das Axl eingeschleppt hat, setzt nach und nach alle Hecks außer Gefecht. Es sieht fast so aus, als würde das Fest ohne sie stattfinden.

