Folge 21: Die Mucki-Bude
Mike entpuppt sich wie jedes Jahr als echter Geburtstagsmuffel und möchte weder Gratulationen noch Geschenke entgegennehmen. Trotzdem lässt sich Sue etwas Besonderes einfallen und rechnet dabei nicht mit der Reaktion ihres Vaters. Brick hat es derweil satt, dass seine Freundin nicht nur größer, sondern auch stärker ist. Daher versucht er sich mit Hilfe von Axl, Muskeln anzutrainieren.
