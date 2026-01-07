The Middle
Folge 23: Der Kampf ums Fliegen
21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 6
Beim Einparken berührt Sue einen stehenden Wagen und hinterlässt einen kaum sichtbaren Kratzer. Gewissenhaft hinterlässt sie nicht nur einen, sondern gleich 15 Zettel und wartet angespannt auf den Anruf des Fahrers. Währenddessen erzählt Axl seinen Eltern von einer geplanten Europa-Reise. Mike ist strikt dagegen, doch Frankie schafft es, ihn davon zu überzeugen, dass Axl raus aus Orson und die Welt erkunden muss.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen