The Middle
Folge 4: Der Fehlkauf
21 Min.Ab 6
Sue hat genug vom Leben im Collegewohnheim. Außerdem will sie ihren Freund Jeremy loswerden. Dafür fragt sie Axl um Rat, der ein paar interessante Tipps auf Lager hat. Brick versucht derweil, in der High-School Anschluss zu finden. Doch sein Vorhaben gestaltet sich schwieriger als gedacht. Frankie hat sich neue Unterwäsche gekauft. Als sie die provokante Aufschrift bemerkt, will sie das Stück sofort umtauschen. Die Reaktion der Verkäuferin gefällt Frankie jedoch gar nicht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen