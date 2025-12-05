The Middle
Folge 5: Der große Crash
21 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6
Brick ist überglücklich: Heute ist sein 15. Geburtstag, und er darf endlich in Begleitung Auto fahren. Bei einer rasanten Fahrt mit Bruder Axl kommt es allerdings zu einem Crash mit einer großen Plastik-Kuh, dem beliebten Wahrzeichen der Stadt Orson. Die Brüder verheimlichen jedoch den Unfall, woraufhin ein Bürger-Sonderkommando gegründet wird, das herausfinden soll, wer hinter dieser Gräueltat steckt.
The Middle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen