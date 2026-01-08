The Middle
Folge 1: Die Zeitkapsel
21 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6
Die Familie freut sich auf Axls Rückkehr von seiner Europa-Rundreise. Doch hat er einige Eigenarten dort angenommen, die Frankie und Mike in den Wahnsinn treiben. Auch seine fehlende Motivation, sich einen Job zu suchen, trägt dazu bei. Dabei sind Frankies Nerven sowieso schon angespannt, denn sie versucht, das Vermächtnis der Familie in einer Zeitkapsel zu hinterlassen, doch scheint keiner ihr Interesse daran zu teilen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen