ProSiebenStaffel 9Folge 15vom 28.01.2026
Folge 15: Die Feier-Biester

21 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 6

Alle sind on Tour: Mike und Brick sind auf einer Convention, was Mike an seine Grenzen treibt. Axl und Hutch machen sich auf den Weg zu der Hochzeit eines Freundes, doch sie unterschätzen die Situation komplett. Und Sue feiert ihren 21. Geburtstag. Zur Feier des Tages geht sie mit ihrer Mutter in eine Bar, aber aus einem Drink werden mehr.

