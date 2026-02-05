Der königliche HauptgewinnJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 21: Der königliche Hauptgewinn
21 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 6
Der Muttertag rückt näher und die Kinder haben noch keine Geschenke. Doch durch Bricks neues Hobby werden sie inspiriert: Sie wollen ein Quiz gewinnen, dessen Preis eine Reise nach London zur Royal Wedding ist. Jetzt müssen sie nur noch alle Fragen beantworten. Axl kann allerdings nicht helfen, denn er ist heimlich bei einem Vorstellungsgespräch in Denver.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen