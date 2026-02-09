Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

ProSiebenStaffel 9Folge 23vom 09.02.2026
Folge 23: Der verlorene Sohn

21 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6

Axl verkündet, dass er den Job in Denver annehmen wird. Der Umgang mit dieser Nachricht ist bei allen Familienmitgliedern unterschiedlich, und der Tag kommt schneller, als man meint.

