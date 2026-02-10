Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Die Zeit heilt

ProSiebenStaffel 9Folge 24vom 10.02.2026
Die Zeit heilt

Die Zeit heiltJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 24: Die Zeit heilt

21 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Frankie versucht immer noch cool zu bleiben, doch auf der Fahrt nach Denver platzt ihr der Kragen. Sean steht am Flughafen, als er Sues Schneekugel in seinem Gepäck findet. Wird es ein Happyend für die Hecks geben?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
ProSieben
The Middle

The Middle

Alle 1 Staffeln und Folgen