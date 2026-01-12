The Middle
Folge 3: Das Schlammloch
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6
Mike will endlich das gigantische Schlammloch, das der Swimmingpool hinterlassen hat, zuschütten und bepflanzen. Das Wochenende ist jedoch komplett verplant. Axl möchte nämlich, dass seine und Lexies Eltern sich endlich kennenlernen. Die Freude über ein gemeinsames Essen hält sich allerdings in Grenzen, denn Frankie und Mike sind besorgt, dass die Unterschiede zwischen ihnen und den stinkreichen Brooks' zu groß sind.
The Middle
