ProSiebenStaffel 9Folge 6vom 15.01.2026
Folge 6: Der Haustyrann

21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 6

Frankies Mutter Pat wird aus dem Krankenhaus entlassen, bleibt zunächst bei ihrer Tochter und deren Familie, und treibt sie langsam aber sicher in den Wahnsinn. Sue und Sean versuchen sich unterdessen zu verkuppeln. Merken sie noch rechtzeitig, dass sie eigentlich die Richtigen füreinander sind?

