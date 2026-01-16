The Middle
Folge 7: Der letzte Cent
21 Min.Ab 6
Axl, Sue und Brick müssen an Thanksgiving eine große Entscheidung treffen: Einer von ihnen wird gefeuert, doch sie sollen selbst entscheiden, wer von ihnen daran glauben muss. Die Diskussion führen sie auf der Fahrt zum Thanksgiving-Dinner - doch natürlich ist die Fahrt keine gewöhnliche und kostet die Hecks ihren letzten Cent.
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen