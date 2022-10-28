The Neighborhood
Folge 1: Der Protest
21 Min.Folge vom 28.10.2022Ab 12
Malcolm und Trey werden während eines Basketballspiels von zwei Cops überprüft. Trey wird dabei grundlos zu Boden geworfen und anschließend verhaftet. Calvin und Dave wollen ihn daraufhin auf Kaution rausholen, aber die Polizei nennt fadenscheinige Gründe, ihn weiterhin in Untersuchungshaft zu lassen. Kurzerhand organisiert Malcolm einen Protest vor der Wache, der allerdings von Polizeibeamten mit Schlagstöcken und Tränengas niedergeschlagen wird. Dabei wird Tina verletzt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: CBS International Television & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren