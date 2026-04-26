The Neighborhood
Folge 11: Die Dadditutes
21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Kurz vor einem wichtigen Auftritt wird der Sänger von Daves Band krank. Eine Lösung des Problems ist aber schnell gefunden: Tina schließt sich der Gruppe an. Bei der gemeinsamen Probe hat sie jedoch hohe Ansprüche an ihre Musikkollegen.
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The Neighborhood
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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