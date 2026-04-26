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The Neighborhood

Der Kunstunterricht

ProSiebenStaffel 3Folge 13vom 02.05.2026
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The Neighborhood

Folge 13: Der Kunstunterricht

21 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12

Um gemeinsam mit ihrem Mann mehr zu unternehmen, möchte Tina mit Calvin einen Malkurs belegen. Doch er weigert sich standhaft und so begleitet Gemma ihre Nachbarin zu dem Lehrgang. Voller Begeisterung erzählt Tina vom Thema ihrer ersten Stunde: Sie durfte eine Aktzeichnung von einem männlichen Modell anfertigen. Damit ist Calvins Eifersucht geweckt und er überlegt, wie er Tina von dem Malkurs abhalten kann.

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