Alles für den guten ZweckJetzt kostenlos streamen
The Neighborhood
Folge 15: Alles für den guten Zweck
21 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Zwischen Calvin und seinem Rivalen Victor herrscht ein regelrechter Wettkampf darum, wessen Werkstatt besser ist. Um den Gewinner ein für alle Mal zu ermitteln, veranstalten die beiden Streithähne einen Contest: Wer einen zerlegten Motor schneller wieder zum Laufen bringen kann, ist der Sieger. Das Spektakel wird sogar im Fernsehen übertragen, und der Verlierer muss eine große Geldsumme spenden. Doch Victor greift schnell zu unfairen Mitteln.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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