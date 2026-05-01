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The Neighborhood

Alles für den guten Zweck

ProSiebenStaffel 3Folge 15vom 09.05.2026
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The Neighborhood

Folge 15: Alles für den guten Zweck

21 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Zwischen Calvin und seinem Rivalen Victor herrscht ein regelrechter Wettkampf darum, wessen Werkstatt besser ist. Um den Gewinner ein für alle Mal zu ermitteln, veranstalten die beiden Streithähne einen Contest: Wer einen zerlegten Motor schneller wieder zum Laufen bringen kann, ist der Sieger. Das Spektakel wird sogar im Fernsehen übertragen, und der Verlierer muss eine große Geldsumme spenden. Doch Victor greift schnell zu unfairen Mitteln.

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